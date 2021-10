Luxemburg beeindruckt Expo-​​Besucher in Dubai

Aus dem luxemburgischen Pavillon auf der Weltausstellung in Dubai tönen Geräusche wie von einem Jahrmarkt. Die Schueberfouer hat das Großherzogtum zwar nicht in die Wüstenmetropole verschifft, aber immerhin eine spektakuläre Rutsche, die durchaus als augenzwinkender Wink ans Großevent in Luxemburg versanden werden kann. Und die Aufmerksamkeit der Besucher hat der luxemburgische Pavillon dank dem rasanten Vergnügen von Anfang an für sich gepachtet.

Mia und Clara, 11 Jahre alt, sind genau deswegen gekommen. Mit dem Handy in der Hand sehen die Zwillinge ihren Vater aus der Röhre kommen. Ramzi, der mit seiner Frau Ulla aus Dänemark angereist ist, hat ein klareres Bild vom Großherzogtum: «Ich wusste, dass das Finanz- und Wirtschaftssystem gut ist, aber ich hatte keine Ahnung, dass der Technologiesektor so gut entwickelt ist», erklärt der Familienvater. Und der Aspekt der Natur könnte es zu einem Ziel für einen zukünftigen Aufenthalt machen: «Wir sind ja nicht sehr weit weg».

« Es geht nicht nur ums Geschäft, sondern auch um die Menschen und die Umwelt »

Der Pavillon bietet einen Überblick über ein offenes, vielfältiges, vernetztes und innovatives Land. Der Korridor, der sich nach oben schlängelt, führt zunächst zu einer Wand mit Bildschirmen, auf denen 70 Einwohner und Arbeitnehmer des Landes mit etwa vierzig Nationalitäten über ihr Luxemburg sprechen. Sgirish, der in Dubai lebt, zeigt sich von der Präsentation sehr beeindruckt: «Es geht nicht nur ums Geschäft, sondern auch um die Menschen und die Umwelt. Das macht mich neugierig auf mehr». Besonders beeindruckt sind er und seine Ehefrau Ruchika, als sie erfahren, dass Stahl und Glas aus Luxemburg zum Bau des höchsten Turms der Welt, des Burj Khalifa, in Dubai beigetragen haben.

Diese Informationen werden in einem spektakulären Video präsentiert, in dem das Philharmonische Orchester mit Mikrosatelliten und der Erforschung von Weltraumressourcen in Berührung kommt. «Ich habe bereits 24 Pavillons gesehen, und der luxemburgische ist nach dem spanischen der zweitbeeindruckendste», sagt Sgirish.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)