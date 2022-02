Nachtclubs fiebern dem Neustart entgegen

Mit den Lockerungen der Gesundheitsmaßnahmen, über die normalerweise am Freitag abgestimmt wird, und der Aufhebung des Verbots, nach 23 Uhr zu öffnen, hätten die Clubs theoretisch bereits an diesem Samstag wieder starten können. In der Praxis wird man sich in der Hauptstadt aber noch etwas gedulden müssen.

«Das Bierger Center ist samstags geöffnet, die Nachtclubs hätten am selben Tag kommen können, um ihre Genehmigung für die darauffolgende Nacht zu beantragen. Aber sie sind oft noch nicht bereit und es ist für die Verwaltung nicht praktisch, die Gebühren am Samstag zu kassieren», so Lydie Polfer, Bürgermeisterin von Luxemburg-Stadt. Die ersten Genehmigungen «wurden für Mittwoch ausgestellt».

« Ich freue mich schon jetzt auf die alten Öffnungszeiten! »

Dan Crovisier, der Besitzer des Melusina, versichert, dass das Lokal ab Freitag nächster Woche wieder geöffnet sein soll: «Es wird schon gehen, wir werden die Kühlschränke für die Getränke wieder in Betrieb nehmen und wieder loslegen.» «Ab März werden wir das Programm mit internationalen DJs aufpeppen. Bis dahin werden wir uns durchschlagen», ergänzt Megane Solin, Chefin des Lenox Clubs, der am selben Abend wiedereröffnet wird.

Dafür werden die freien Nächte wieder auf 3 Uhr morgens begrenzt, während Bars und Restaurants standardmäßig wieder bis 1 Uhr öffnen dürfen. Angesichts der aktuellen Gesundheitslage ist es «derzeit nicht vorgesehen, Genehmigungen bis 6 Uhr zu erteilen», so Polfer. Megane Solin bedauert: «Das ist schade, denn diese drei Stunden weniger bedeuten einen nicht zu vernachlässigenden Verlust. Ich freue mich schon jetzt auf die alten Öffnungszeiten vor Covid!»

(jg/sg/L'essentiel)