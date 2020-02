Differdingen schützt Grundstück in Saulnes

Die Gemeinde Differdingen kaufte im vergangenen Monat, für 2,5 Millionen Euro, ein 120 Hektar großes Grundstück in Saulnes (Frankreich). Der Grund dafür sei, dass dieses in Frankreich nicht ökologisch geschützt sei, heißt es in einem Beitrag in der Gemeindezeitung. Besonders da auf diesem Gelände zuvor eine Deponie geplant war, bevor sich die zuständige Firma, aus dem Dossier zurückzog.

Darüber was mit dem Grundstück passieren soll, ist noch nicht entschieden. Eine mögliche Nutzung: Der Anbau von biologischem Obst und Gemüse, denn in der Gemeinde fehlen landwirtschaftliche Flächen. Darüber hinaus könnte der Lommelshaff, ein Bauernhof in Differdingen, in den kommenden Jahren zum Schaufenster der differdinger Ernährungsstrategie werden. Der Hof in der avenue Charlotte wurde 2018 von der Gemeinde erworben.

(L'essentiel)