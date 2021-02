Ein Kühlschrank für Alle bereichert Bonneweg

Jeder Einwohner Luxemburgs wirft pro Jahr 116 Kilo Lebensmittel weg, von denen ein Großteil noch genießbar ist. Eine Zahl, die die Mitglieder von Foodsharing Luxemburg verärgert. Der Verein, der 2019 mit sechs Mitgliedern gestartet ist, hat jetzt mehr als 170 Mitglieder und hat gerade ein interessantes Solidaritäts- und Anti-Abfall-Projekt in Bonneweg mit Hilfe von «Frères des hommes» ins Leben gerufen. Das Prinzip ist einfach: Neben dem Eingang des «Natur&ëmwelt»-Ladens wurde ein Gemeinschaftskühlschrank aufgestellt, in den Bürger Lebensmittel stellen können, von denen sie glauben, dass sie sie nicht rechtzeitig verbrauchen werden, und andere, die sie brauchen, können sich etwas davon nehmen.

Der Kühlschrank wurde an einem wetterfesten Ort in der Rue Auguste Charles 7, in Bonneweg aufgestellt, direkt neben dem Eingang des Ladens



Mehr Informationen zum Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und zur entwicklungspolitischen Bildung auf den Webseiten von Foodsharing Luxemburg und Frères des hommes

Und das Konzept geht auf: «Gestern Abend war der Kühlschrank voll. Wir sehen, dass es heute Morgen schon halb leer ist», freut sich Gilles Dacheux von «Frères des hommes». Tatsächlich ist der Kühlschrank nie voll, den ganzen Tag über, nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Der Kühlschrank, der am Mittwochmorgen vom Minister für Wirtschaft, Zusammenarbeit und humanitäre Maßnahmen, Franz Fayot, eingeweiht wurde, ist gebraucht von einer Firma gekauft worden. Ergänzt wird er durch eine kleine Ablage, die zum Händewaschen ausreicht und für die Unterbringung der Lebensmittel gedacht ist, die nicht in den Kühlschrank kommen sollen.

« Im Kühlschrank kann sich jeder bedienen »

An diesem Mittwochmorgen könnten Sie im Kühlschrank Brot, Tomaten, Fruchtsaft, Orangen oder Endivien finden. «Das meiste Essen wird zuhause weggeworfen (75 Prozent)», sagt Daniel Waxweiler von Foodsharing Luxemburg. Das Projekt richtet sich daher an Privatpersonen. «Wir wollen in den Häusern der Menschen wirklich etwas verändern. Und im Kühlschrank kann sich jeder bedienen», sagt Waxweiler und fügt hinzu, «wir sind offen für alle. Es gibt Leute, die haben Angst, in Sozialläden zu gehen, hier verlangen wir nichts». Manche Leute kämen, um sich aus dem Kühlschrank zu bedienen, weil sie es sich nicht leisten können, sich jeden Tag satt zu essen, andere, weil sie einfach keine Lust auf Verschwendung haben. Gilles Dacheux weist darauf hin, dass 30 Prozent der Lebensmittelproduktion «einfach weggeworfen wird. Das ist eine riesige Verschwendung».

Und Foodsharing Luxemburg wird nicht aufhören, gegen diese Verschwendung zu kämpfen. «Wir haben noch drei Kühlschränke. Wir wissen noch nicht, wo wir sie hinstellen sollen, aber wir sind auf der Suche nach Standorten», erklärt Eunice Sanchez Gonzalez. Ein Kühlschrank könnte in Esch, ein anderer in Ettelbrück installiert werden. Der Verein ist auf der Suche nach Geschäften oder Kulturzentren, die bei der Installation helfen könnten. Bei dem Kühlschrank im Bonneweg wechseln sich Freiwillige ab, um ihn regelmäßig zu reinigen und verdorbene oder verfaulte Lebensmittel zu entfernen. Aber im Moment haben sie dafür noch keine Gelegenheit.

