Lastwagen bekommen eigene Tankstelle bei RN5

Es ist ein gewohnter Anblick: Lastwagen auf der Durchreise, die an der Nationalstraße 5 (RN5) in Rodingen Stop machen und sich in eine lange Warteschlange einreihen, um zu tanken. Verkehrsbehinderungen sind dann an der Tagesordnung.

Im November hatten die Gewerbetreibenden genug und Beschwerde beim Staatsministerium eingereicht. Sie fordern mehr Polizeikontrollen, da viele Lastwagen beim Verlassen der Nationalstraße 31 gegen das Gesetz verstoßen würden. Diese chaotische Situation könnte bald gelöst sein. An der Avenue de l'Europe, die entlang der französischen und belgischen Grenze verläuft, soll eine Tankstelle errichtet werden, die ausschließlich für die großen Sattelschlepper reserviert ist. Damit würde vermieden, dass die Lkw auf die RN5 rausfahren müssen.

Zehn Brummis können gleichzeitig tanken

«Die Baugenehmigung wurde Ende September erteilt», bestätigt Jean-Marie Halsdorf, erster Beigeordneter der Gemeinde Petingen, gegenüber L'essentiel. Jetzt fehle nur noch die Genehmigung der zuständigen Ministerien, um das Projekt in Angriff zu nehmen.

Nach den Bauplänen würde die zukünftige Tankstelle das Tanken von zehn Lastwagen gleichzeitig ermöglichen. «Und sie akzeptiert alle Tankkarten», so Halsdorf.

(sg/L'essentiel)