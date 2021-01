Luxemburg finanziert Buslinien nach Belgien

In Luxemburg wird momentan das Überlandbusnetzwerk RGTR neu organisiert. Im Herbst 2021 will die Regierung zwischen dem Großherzogtum und Belgien mehr Strecken finanzieren, konkret geht es um sieben neue Linien. «Für Gebiete, die nicht an das Eisenbahnnetz angeschlossen sind und die einen "bedeutenden" grenzüberschreitenden Verkehrsfluss darstellen, ist es notwendig, den öffentlichen Straßenverkehr zu entwickeln», sagte der wallonische Mobilitätsminister Philippe Henry am vergangenen Montag in einer Parlamentkommission.

Das Luxemburger Mobilitätsministerium hatte den Gemeinden in der belgischen Provinz Luxemburg am 22. Oktober 2020 die Eckdaten für die Reorganisation des RGTR-Netzwerks vorgestellt. Laut Henry soll das neue Bus-Netzwerk allmählich mit Expresswegen (direkt oder mit einer Bahnverbindung in Arel) ergänzt werden. Diese hingegen sollen von der Wallonie finanziert werden.

Auf seiner Facebook-Seite teilte Henry am vergangenen Dienstag die neuen Buslinien zwischen Luxemburg und Belgien mit. Es soll ebenfalls eine siebte Verbindung zwischen Martinsberg (Frankreich) und der Hauptstadt Luxemburg geben, über Athus und Ibingen (Belgien).

- Buslinie 130: Bastenach – Ettelbrück

- Buslinie 161: Bastenach – Marnach

- Buslinie 173: Sankt Vith – Ulflingen

- Buslinie 703: Martinsberg – Athus - Ibingen – Luxemburg (Haltestelle Monterey)

- Buslinie 801: Metzig – Luxemburg (Süden)

- Buslinie 901: Martelingen – Luxemburg (Sterreplatz)

- Buslinie 950: Arel – Ettelbrück

(fl/L'essentiel)