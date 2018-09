216.000 «schmutzige» Diesel in Luxemburg

Laut einer zu Beginn der Woche veröffentlichten Studie der Brüsseler Nichtregierungsorganisation «Transport and Environment» (T&E) sind in der Europäischen Union weiterhin rund 43 Millionen «schmutzige» Dieselfahrzeuge unterwegs. Und dass, obwohl sich die Automobilhersteller verpflichtet haben, die Schadstoffemissionen von Neufahrzeugen zu reduzieren. Vor drei Jahren – zu Beginn der Dieselgate-Affäre – lag die Zahl noch bei 29 Millionen.

Frankreich ist nach Angaben der NGO das am stärksten von dem Problem betroffene Land. Dort sind rund 8,7 Millionen «schmutziger Diesel» zugelassen. Es folgen Deutschland (8,2 Millionen), das Vereinigte Königreich (7,3 Millionen), Italien (5,3 Millionen), Spanien (3,2 Millionen) und Belgien (rund zwei Millionen). In Luxemburg sind 216.000 der rund 280.000 Dieselfahrzeuge betroffen (Zahlen von Statec). Das entspricht 77 Prozent aller zugelassenen Dieselfahrzeuge (Pkw und Transporter).

Hersteller schummeln weiter

Die NGO verurteilt das Vorgehen der Hersteller und die Lücke zwischen Theorie und Praxis bei Dieselmotoren mit den neuesten Emissionsnormen Euro 5 und 6: «Autos werden weiterhin optimiert, um bei Tests gut abzuschneiden. Allerdings ist die Emission im alltäglichen Gebrauch der Kunden viel höher.»

Laut der NGO stoßen die 43 Millionen «schmutzigen» Diesel umweltschädliche Stickoxide in einer Menge aus, die «mindestens dreimal so hoch» ist, wie die in der Europäischen Union geltenden Normen. «Wenn Europa nicht handelt, werden diese Autos die Luft jahrzehntelang verschmutzen und die Lebensdauer der Menschen verkürzen», so der Bericht hinzu. Demnach müssten die Zulassung solcher Fahrzeuge und ihre Nutzung begrenzt werden.

(mc/L'essentiel/afp)