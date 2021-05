Prinz Charles feiert seinen ersten Geburtstag

Vor einem Jahr, am 10. Mai 2020, wurde Prinz Charles in der Entbindungsklinik der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in der Hauptstadt geboren. Prinz Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume ist das erste Kind von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau Stephanie und ist damit der zweite in der Thronfolge.

Auf einer Reihe von niedlichen Bildern, die vom Großherzoglichen Hof veröffentlicht wurden, bläst der kleine Thronfolger seine erste Kerze aus, schaut sich seine Geburtstagsgeschenke an und probiert seine Geburtstagstorte.

(L'essentiel)