Regierung weist «OpenLux»-​​Vorwürfe zurück

Nach den «LuxLeaks» nun «OpenLux»: Internationale Recherchen der «Süddeutscher Zeitung», «Le Monde», «Miami Herold» sowie weiterer Medienpartner haben ergeben, dass das Großherzogtum weiterhin eine Steueroase und somit Anziehungspunkt mitunter auch dubioser Geldgeschäfte wie Geldwäsche bleibe. Denn neben vielen Großkonzernen, Reichen und Prominenten aus dem Ausland, die in Luxemburg eine Firma gründen, so das Ergebnis der Recherchen, mischten sich auch dubiose Gestalten wie Waffenhändler oder Mafiaorganisationen aus Russland und Italien.

Ein Problem sei das öffentliche Register, mit dem die Behörden im Großherzogtum die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen eigentlich offenlegen wollten. Dieses erweise sich schlicht als Nullnummer. Wie die Recherchen ergaben, seien die Angaben im Register oft fehlerhaft, bei beinahe der Hälfte der Firmen fehlten sie komplett. So stellt die «OpenLux»-Recherche das Großherzogtum als ein irdisches Paradies für Konzerne und vermögende Privatpersonen aus aller Welt dar, da deren Dividenden, Kapitalerträge und Erbschaftssteuer steuerfrei seien.

Regierung weist Vorwürfe zurück

Die Regierung in Luxemburg reagierte bereits in der Nacht zum Montag mit einer Presseerklärung, in der sie die Vorwürfe - auch über angebliche Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche - entschieden zurückweist. Luxemburg sei demnach eines der ersten Länder Europas, das ein öffentliches Register der wirtschaftlich Berechtigten eingerichtet hat, das online und kostenlos zugänglich sei. Das Register, sowie die in ihm eingetragenen Daten werden kontinuierlich ausgewertet und bei Bedarf angepasst. Nach Ministeriumsangaben lag die Vollständigkeitsrate des Registers Ende 2020 bei rund 90 Prozent.

Luxemburgs Gesetzgebung steht nach Ministeriumsangaben in vollem Einklang mit allen EU- und internationalen Vorschriften und Transparenzstandards. «Weder die EU noch die OECD haben ein schädliches Steuersystem oder schädliche Steuerpraktiken in Luxemburg festgestellt», heißt es. Es gebe in Luxemburg keine günstige Steuerregelung für multinationale Unternehmen oder für digitale Unternehmen. Diese müssen sich an genau dieselben Steuerregeln und Gesetze halten, wie alle anderen luxemburgischen Unternehmen.

(ol/aub/L'essentiel)