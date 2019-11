Stiftung Solina kümmert sich um Menschen in Not

«Wir fügen nun zusammen, was zusammengehört, weil wir ohnehin schon zusammenarbeiten», betonte Marco Wagener am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Er ist der Präsident der neu gegründeten Stiftung Fondation Solina. Ihr Ziel: «Mënsche staark maachen».

Die neue Stiftung Solina lädt am 11. November zu einer Konferenz mit dem Titel «Lösungen statt Probleme! Sicherheit entwickeln, Entwicklung Nutzen - Das SEN-Modell als Methodik in der Sozialen Arbeit» ein. Die Referentin Marianne Roessler aus Wien hält eine Einführung in sicherheitsorientiertem Handeln und einer lösungsorientierten Praxis. Die Konferenz findet im Casino Syndical in Luxemburg-Stadt, Rue de Bonnevoie, statt. Los geht's um 8.30 Uhr. Um Anmeldung per Mail wird gebeten: pascale.kieffer@s-j.lu

Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, wurden bisher von den gemeinnützigen Vereinigungen Jongenheem, Aarbeschtshëllef und Solidarité Jeunes unterstützt. Daran wird sich an und für sich in Zukunft auch nichts ändern. Nur, dass das von nun an unter dem Dach der Stiftung Solina geschieht. «Wir können uns so besser vernetzen», sagte Wagener.

«Einige Menschen können wegen bestimmter Probleme nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie werden ausgeschlossen, auch, weil die Gesellschaft immer individualisierter und unsolidarischer wird», erklärte der Präsident.

Manchmal ist das Kind im Heim besser aufgehoben

Die Probleme, mit denen manche junge Menschen zu kämpfen haben, können zu Hause entstehen, «weil vielleicht die Eltern überfordert sind oder auch mit dem Verhalten eines Kindes nicht zurechtkommen. Den Kindern fehlt dann der Rückhalt der Familie», erklärte Jean Schoos, der Schatzmeister der Stiftung. «Wir bieten einen Schutzraum.»

Dafür kommen die knapp 200 Mitarbeiter der Stiftung zum Einsatz; in Gruppentherapien, aber auch in einzelnen Therapiestunden. Manchmal merken die Pädagogen, dass das Kind besser außerhalb der Familie, in einem Heim, aufgehoben ist. «Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass das Kind nie wieder ins Elternhaus zurückkehrt», sagt Schoos. «Manchmal reichen sechs Monate Therapie, es gibt aber auch Fälle, in denen das Kind nur in den Ferien nach Hause kommt.»

Die meisten Betroffenen sind Luxemburger

Klar sei, dass die Zahl der Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen, in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Auch werde das Klientel immer internationaler. «Das stellt uns vor Herausforderungen», so Wagener. «Wir haben auch zunehmend Menschen aus Afrika und dem arabischsprachigen Raum, das erfordert Dolmetscher.»

Die Mehrheit der behandelten Jugendlichen hat die luxemburgische Staatsbürgerschaft (42 Prozent), danach folgen Portugiesen (19 Prozent, Stand: 2018). Franzosen machen nur rund fünf Prozent aus, Deutsche waren im Jahr 2017 noch mit einem Prozent vertreten.

Die neue Stiftung finanziert sich durch staatliche Unterstützung, den Einnahmen des Centre d’Insertion et de Réinsertion professionnelle (CIRP) in Bartringen sowie durch Spenden. Gerade auf Letztere sei die Stiftung angewiesen: «Die staatlichen Unterstützungen sind für uns eine wichtige Grundlage, aber Spenden von Privatpersonen ermöglichen uns, auch innovative Projekte und individuelle Angebote für die Betroffenen zu erproben, die vom öffentlichem Budget nicht vorgesehen sind», so Wagener weiter.

