Spanien lässt Jean-​​Marc Sirichai Kiesch frei

Spanien lässt einen der meistgesuchten Straftäter Luxemburgs, Jean-Marc Sirichai Kiesch, laufen. Die spanische Justiz erkenne das Strafurteil gegen Kiesch nicht an, wie die luxemburgische Staatsanwaltschaft am Montag mitteilt. Die spanischen Behörden verweisen dabei auf den Umstand, dass Kiesch zum Zeitpunkt seiner Verurteilung im Jahr 2000 minderjährige gewesen sei.

Luxemburg hatte zunächst die Auslieferung des 2004 geflohenen Luxemburgers beantragt. Den Antrag lehnten die Spanier genauso ab wie das Ersuchen aus dem Großherzogtum, Spanien möge die restliche Freiheitsstrafe gegen Kiesch vollstrecken. Die Strafe beträgt laut Angaben der Justiz aktuell noch 3275 Tage. Mit Entscheidung vom 10. September 2021 sah sich das zentrale Strafgericht in Madrid jedoch nicht in der Lage, das Luxemburger Urteil anzuerkennen. Rechtsmittel gegen die Entscheidung gibt es für Luxemburg nicht. In Spanien ist Kiesch damit ein freier Mann.

Die Strafkammer des Landgerichts Diekirch hatte den 1981 geborenen Kiesch zu einer Haftstrafe von 20 Jahren Haft verurteilt, fünf Jahre davon zur Bewährung ausgesetzt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Kiesch im Januar 1999 in Eppeldorf sich des Mordes und der versuchten Brandstiftung schuldig gemacht hat. Da die Tat einen Tag vor seinem 18. Geburtstag passierte, wurde Kiesch in Luxemburg nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Genau an diesem Punkt knüpft die Entscheidung der spanischen Richter an.

