Mann nach Morddrohung gegen seine Ex verhaftet

Die großherzogliche Polizei hat in Bettemburg einen Mann verhaftet, der seine Ex-Freundin wiederholt des Mordes gedroht haben soll. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hat die Frau am Freitagnachmittag nach einem erneuten Anruf und weiteren Drohungen die Polizei gerufen.

Der Mann wurde verhaftet. Sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt und seine Wohnung wurde durchsucht, wobei die Polizei unter anderem ein Messer sicherstellte. Selbiger wurde am Samstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

(nc/L'essentiel)