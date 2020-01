Neun Sonntage locken 2020 zum Shoppen

In Luxemburg dürfen die Geschäfte in diesem Jahr an neun Sonntagen öffnen. Die entsprechende Verordnung unterzeichnete Lex Delles, Minister für dem Mittelstand, am 29. November. Die Tage fallen auf den 5., 12. und 19. Januar (Winterschlussverkauf), den 29. März (Fréijoersshopping), den 28. Juni, den 5., 12. und 19. Juli (Sommerschlussverkauf) und auf den 25. Oktober (Mantelsonndeg).

«Zusätzlich können Gemeinden oder Gewerkschaften die Öffnungen an sechs weiteren Sonntagen beantragen», erklärt ein Sprecher des Minsteriums auf L'essentiel-Nachfrage. Damit sind 2020 bis zu 15 verkaufsoffene Sonntage möglich. «Wir schätzen, dass es letztendlich elf oder zwölf sein werden», ergänzt das Ministerium. Oft wählen die Gemeinden Sonntage aus, die auf die ohnehin bereits verkaufsoffenen Tage fallen. Im Allgemeinen kämen noch vier Sonntage in der Vorweihnachtszeit hinzu. Im Jahr 2019 hatte der Luxemburger Handelsverband (CLC) nur vier verkaufsoffene Sonntage auf nationaler Ebene beantragt.

Nach Angaben des stellvertretenden Direktors des CLC, Claude Bizjak, «schätzen die Kunden die verkaufsoffenen Sonntage. Die Ladenbesitzer reagieren damit auf die Nachfrage.»

(jw/L'essentiel)