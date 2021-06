Forscher entdecken Überreste von Meeresreptil

Der Fund ist in den Augen von Ben Thuy «außergewöhnlich». Der Paläontologe des Nationalmuseums für Naturgeschichte führte am Donnerstag eine Ausgrabung in der Rue Emile Bian im Luxemburger Stadtteil Cloche d'Or durch. Er und sein Team sammelten mehr als 50 Fragmente von den versteinerten Knochen eines Temnodontosaurus. Dieses 7 Meter lange Meeresreptil lebte im Großherzogtum – vor 180 Millionen Jahren.

«Zu dieser Zeit gab es nur wenige Wirbeltiere, betont Ben Thuy. Wir fanden die Überreste eines zweiten Temnodontosaurus aus dieser Jurazeit, nach denen eines anderen Exemplars, das in den 1940er-Jahren in Deutschland gefunden wurde. Dieses Reptil ähnelte Orcas oder Haien. Er war zu dieser Zeit das größte marine Raubtier. Im Detail wurden vor allem Rippenfragmente gefunden sowie Fragmente des Rumpfes und des Schädels.

Eine Museumsausstellung?

Doch wie wurde diese Entdeckung möglich? «Vor ein paar Wochen stolperte einer unserer Mitarbeiter bei einem Spaziergang am Bach über winzige Knochensplitter auf dem Boden», erzählt Ben Thuy. Von diesem Zeitpunkt an war es sehr wahrscheinlich, dass wir beim Graben weitere Fragmente finden würden. Der Paläontologe bat daraufhin die Firma Grosfeld, Eigentümer des Grundstücks, um die Genehmigung, eine eintägige Ausgrabung zu organisieren - mit Erfolg.

Die Herausforderung besteht nun darin, das Beste aus dieser wissenschaftlichen Entdeckung zu machen. «Wir werden die Fragmente nun zurück ins Museum bringen, um sie gründlich zu reinigen», erklärt Ben Thuy. Dann studieren wir sie, um zu überprüfen, dass wir keinen Fehler gemacht haben. Wenn nicht, können wir einen Artikel in einer wissenschaftlichen Publikation veröffentlichen. Anwohner können die Fragmente in Zukunft in einer möglichen temporären Ausstellung im Nationalen Museum für Naturgeschichte besichtigen.

(ol/L'essentiel )