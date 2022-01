Geimpfte erwartet kürzere Isolationsdauer

Der Regierungsrat hat am gestrigen Dienstag einem Gesetzentwurf zugestimmt, der bei Personen mit vollständigem Impfschema oder zusätzlicher Auffrischungsimpfung die Reduktion der Isolationszeit vorsieht. Von bisher zehn Tagen kann die Zeit demnach auf sechs Tage verkürzt werden, «sofern die betreffenden Personen am fünften und sechsten Tag ihrer Isolation zwei Antigen-Schnelltests durchführen und das Ergebnis jedes Mal negativ ist», heißt es in einer Mitteilung der Regierung am Mittwoch.

Wer weder einen vollständigen Impfschutz, noch innerhalb von sechs Monaten eine Auffrischungsdosis erhalten hat, muss sich wie gehabt zehn Tage isolieren.

Die Impfbescheinigungen sind dem Entwurf nach, wie in der EU-Kommission beschlossen, ab dem Datum, zu dem das Impfschema als vollständig betrachtet wird, neun Monate gültig.

Bezüglich der 2G-Plus-Regelung beim CovidCheck (z.B. in Restaurants) sieht der Entwurf folgende Ausnahmen vor. Vom Test befreit sind:

◾ Personen mit einem vollständigen Impfplan, der weniger als 180 Tage alt ist

◾ Personen mit Auffrischungsimpfung

◾ Personen, die über eine Genesungsbescheinigung verfügen

Der Entwurf bedarf unter anderem noch der Zustimmung des Staatsrats und der Chamber.

(L'essentiel)