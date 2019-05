Grenzregion fordert Geld von Luxemburg

In einem Schreiben an Emmanuel Macron und Angela Merkel fordern die Bürgermeister von Metz und Trier eine zwischen Deutschland und Frankreich «abgestimmte diplomatische Initiative», um aus Luxemburg eine Finanzierung der Grenzgemeinden zu erhalten.

Nach Angaben der politischen Regionalvertreter lebe fast die Hälfte der luxemburgischen Erwerbsbevölkerung – etwa 200.000 Menschen – in den Nachbarländern. Außerdem habe sich die Zahl der Grenzgänger seit 1997 verdreifacht. Sie sehen zwar ein, dass die Regionen über die Kaufkraft dieser Grenzgänger in hohem Maße von dem in Luxemburg geschaffenen Reichtum profitieren, weisen aber darauf hin, dass letztere öffentliche Dienstleistungen hauptsächlich in ihrem Wohnsitzland in Anspruch nehmen, während die auf ihre Gehälter erhobenen Steuereinnahmen allein Luxemburg zugute kommen.

«Luxemburg hält es nicht für notwendig, tätig zu werden»

Nach Angaben der Regionalvertreter sei die Zahl der Menschen, «die zu der Finanzierung von den genutzten öffentlichen Dienstleistungen und Infrastrukturen beitragen immer geringer». Bedauert wird, dass die Gemeinden in den Grenzgebieten daher mit großen finanziellen Defiziten rechnen müssen. Auf deutscher und französischer Seite wünschen sich die Regionalvertreter ein ähnliches System wie jenes, das 2002 zwischen Luxemburg und Belgien ausgehandelt wurde. Derzeit erhält Belgien aus Luxemburg einen jährlichen Beitrag von 30 Millionen Euro, der dann weiter an die Gemeinden mit einem hohen Anteil von Grenzbewohnern verteilt wird.

Ähnliche Kompensationszahlungen gebe es auch zwischen Deutschland und der Schweiz, sowie zwischen Schweden und Dänemark. Die Politiker weisen außerdem auf den im Januar unterzeichneten Aachener Vertrag hin, der die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich verstärken soll. In diesem Zusammenhang bitten die Unterzeichner, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron, ihren Standpunkt gegenüber der Luxemburger Regierung darzulegen, die «es nicht für notwendig hält, in diesem Bereich tätig zu werden».

(L'essentiel/afp)