So begegnet die Regierung der Arbeitslosigkeit

Den Arbeitssuchenden in Luxemburg soll schnell geholfen werden. «Das ist die oberste Priorität der Regierung», sagte der zuständige Minister Dan Kersch am Donnerstag. Im Großherzogtum ist die Arbeitslosigkeit zum 31. Mai im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres um 31 Prozent gestiegen und damit geradezu explodiert.

Um die Zahl wieder zu drücken will die Regierung Berufsbildungspraktika nun auch für Personen im Alter über 30 Jahren zugänglich machen. Darüber hinaus sollte der Wiedereinstiegsvertrag, der sich normalerweise an Personen über 45 Jahre richtet, auch Arbeitslosen im Alter von mindestens 30 Jahren offen stehen. Die Beihilfe für die Einstellung von Arbeitslosen soll nun auch ein Jahr lang für Personen über 30 Jahren an die Unternehmen gezahlt werden. Bisher lag die Grenze bei 45 Jahren.

Eine Milliarde Euro für Kurzarbeit

Die befristete bezahlte Beschäftigung – Arbeitslose werden für maximal sechs Monate beim Staat angestellt – wird außerdem ausgeweitet. Künftig sollen 300 weitere Personen davon profitieren. Weitere Maßnahmen sind die Existenzgründungsbeihilfe in Höhe von 2000 Euro für sechs Monate und eine Prämie für Arbeitgeber, die einen Lehrling einstellen.

Was die Aufrechterhaltung der Beschäftigung angeht, erklärte Kersch , dass die Regierung bis Ende des Jahres eine Milliarde Euro für Kurzarbeit ausgegeben haben wird.

(Olivier Loyens/L'essentiel)