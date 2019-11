Luxemburger Wein bleibt zum Großteil in der EU

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wein bleibt in Luxemburg ein Importprodukt. Während die Exporte im vergangenem Jahr einen Wert von 23,6 Millionen Euro erreichten, beliefen sich die Einfuhren auf 114,4 Millionen Euro. Das geht aus einer Eurostat-Studie, die am heutigen Donnerstag veröffentlicht wurde.

Sowohl beim Import als auch beim Export handelt Luxemburg hauptsächlich mit anderen EU-Ländern. Die Exporte an EU-Länder waren fünf Mal so hoch wie die Ausfuhren an Länder außerhalb der Union. Zudem scheinen die Luxemburger Weine aus Europa den Konkurrenzprodukten vorzuziehen, da fast nur Weine aus Spanien, Frankreich und Italien ins Großherzogtum importiert wurden.

Dieser Trend ist für fast nahezu alle untersuchten Länder ähnlich: Frankreich, Italien und Spanien blieben auch in der neuesten Studie die einzigen, Exporteure, die die Schwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Großbritannien ist mit 3,5 Milliarden Euro, der größte Weinimporteur.

(jg/L'essentiel)