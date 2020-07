Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wirkte deutlich entspannter als noch die Woche zuvor, als sie am Mittwochnachmittag vor die Presse trat. Doch auch wenn die aktuellen Neuinfektionen wieder etwas geringer ausfallen als noch in der vergangenen Woche, stellte sie gleich zu Beginn klar: «Die Zahlen der Neuinfektionen wachsen immer noch».

Waren letzte Woche noch 402 neue Corona-Fälle innerhalb von sieben Tagen registriert worden, hat sich die Zahl in den vergangenen sieben Tagen auf 682 Neuinfektionen erhöht. Das Durchschnittsalter liege weiterhin niedrig und zwar bei 35,5 Jahren (letzte Woche: 35,9 Jahre). «Die Altersstruktur spielt uns in die Karten», erklärt Lenert, die anfügt, dass es zu einem ähnlichen Zeitpunkt im März schon deutlich mehr Patienten in den Krankenhäusern gegeben hätte.

Infektionsherde sind « relativ überschaubar »

Weiterhin liegt der Anteil der positiven Fälle beim Large Scale Testing bei sehr niedrigen 13 Prozent und das obwohl in der aktuellen Woche rund 30.000 mehr Menschen getestet wurden als noch in der Woche zuvor. 44 Prozent der Neuinfektionen sind bereits durch das Tracing eines Hot Spots in Quarantäne, wodurch sie das «Virus nicht mehr weitergeben können», erklärt Lenert. Die Infektionskette sei in diesen Fällen also schon unterbrochen.

Aktuell gebe es im Land 33 Infektionsherde, zu denen laut der Gesundheitsministerin alle Cluster mit mindestens drei Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen zählen. Zwölf davon sind in Schulen, sechs im Bausektor, fünf im Gesundheitssektor, drei im Horesca-Bereich, drei im Reinigungs-Sektor und jeweils einer im Sportbereich, im Einzelhandel, in der Industrie und in einer WG. Das sei «alles relativ überschaubar», beruhigt Lenert. Der Grund für die Infektionen sei in fast allen Fällen, dass das Social Distancing nicht richtig angewendet wurde. Daran wolle man wie bereits in der Pressekonferenz am vergangenen Sonntag angekündigt, weiter arbeiten und die Menschen sensibilisieren.

(dm/L'essentiel)