Wie schützen sich Busfahrer vor Angriffen?

Am vergangenen Samstag ist auf der Linie 11 zwischen Bartringen und Steinsel ein Busfahrer angegriffen worden. Ein 18-Jähriger hatte den Mann gebissen und gedroht, sein Messer zu ziehen. Der Fahrer konnte sich erfolgreich wehren, die Polizei nahm den Täter fest und stellte tatsächlich ein Messer bei ihm sicher – doch der Fall hätte auch weitaus weniger glimpflich ausgehen können. Was können Busfahrer oder -fahrerinnen tun, wenn sie in eine solche Situation geraten?

Bei Gefahr können Fahrer von Bussen der Stadt Luxemburg ein Alarmsystem auslösen, das die Services des autobus de la ville (SAV) kontaktiert. Die Station kann dann hören, was im Bus vor sich geht und gegebenenfalls die Polizei rufen. Patrick Goldschmidt, zuständig für Mobilität bei der Stadt Luxemburg, gab am Dienstag an, dass die Linie am Samstag allerdings «von einem Subunternehmer» betrieben worden sei.

Kameras nicht zur Überwachung

Der Täter war der Polizei offenbar bekannt. Hätte man ihn am Zugang zum Bus hindern können? Das Ministerium verneint, schließlich erfolge beim Zustieg keine Personenkontrolle.

Die 24 neuen Elektrobusse der Stadt sind seit März mit Kameras ausgestattet. «Es handelt sich um Schutzkameras, nicht um Überwachungskameras», hatte der Stadtrat seinerzeit erklärt. «Sie sind für den Fall da, dass es ein Problem gibt und wenn die Gerichte oder die Polizei uns nach den Bildern fragen.» Im Bus des Vorfalls am Samstag gebe es keine Kamera, wie uns eine mit dem Fall vertraute Quelle verriet.

(fl/L'essentiel)