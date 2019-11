Versicherungen profitieren vom Brexit

Der Brexit scheint positive Nebenwirkungen für den Versicherungssektor in Luxemburg zu haben. Das ergeben die Zahlen, die die Regierung am Donnerstagmorgen für die ersten neun Monate des Jahres bekanntgab. So stiegen die Prämieneinnahmen der Nichtlebensversicherungen über diesen Zeitraum um 203,49 Prozent gegenüber der gleichen Periode im vergangenem Jahr. Dieser Anstieg ist auf den Brexit zurückzuführen, da diese Zahlen durch den Einzug britischer Versicherungsgesellschaften in Luxemburg «erheblich beeinflusst» werden.

Damit wurden die Einnahmen der Versicherungsgesellschaften, die sich wegen des Brexits in Luxemburg niederlassen, gegenüber den ersten neun Monaten von 2018 verelffacht. Das entspricht 71 Prozent der gesamten Nichtlebensversicherungseinnahmen.

Die Lebensversicherungseinnahmen haben sich ebenfalls erhöht – um 22,63 Prozent. Die Einnahmen von Versicherungsprodukten mit garantierter Rendite steigen hingegen um 51,19 Prozent. Dazu gibt es eine «Bestandsübertragung nach Luxemburg von insgesamt mehr als zwei Milliarden Euro», heißt es in der Mitteilung der Versicherungsaufsicht.

