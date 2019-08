MeteoLux ruft Unwetter-​​​​Warnstufe Gelb aus

Das Schmuddelwetter in Luxemburg an diesem Wochenende wird sich in den kommenden Stunden nicht verbessern. Im Gegenteil: Am Nachmittag soll es noch schlimmer werden, warnt MeteoLux.

Wettervorhersage







Der staatliche Wetterdienst hat für Sonntag eine Wetterwarnung herausgegeben. Von 12 bis 20 Uhr soll es dann im ganzen Land zu kräftigen Gewittern kommen. Besonders auf den Anhöhen kann der Wind Geschwindigkeiten von 55 bis 75 Stundenkilometern erreichen. MeteoLux stuft die Warnungen im gelben Bereich ein, es besteht also eine potentielle Gefahr.

Eine Beruhigung der Wetterlage wird am Sonntagabend erwartet, mit nur noch geringen Regenfällen und Winden. Am Montag wird sich der Himmel wieder etwas aufhellen, doch am Abend zieht die nächste Wolkendecke ins Land. Die Temperaturen erreichen am Montag maximal 21 Grad Celsius.

(jw/L'essentiel)