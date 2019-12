Luxemburg will Schafe zum Abschuss freigeben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Umweltministerium erwägt, eine Schafjagd in der Region Echternach zu organisieren. Nach Angaben der Natur- und Forstverwaltung zählt die Population in der Region etwa 100 Tiere.

Sie würden pro Jahr Schäden in Höhe von etwa 32.000 Euro verursachen und die Regeneration der Wälder verhindern. Außerdem handele es sich bei den Schafen um eine invasive Art, die in den Lebensraum eingeschleppt wurde. Es gebe also keinen Grund, sie nicht zu jagen.

(pp/L'essentiel)