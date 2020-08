Kreisende Luxair-​​Jets sind meist Schulungsflüge

«Dieser Luxair-Flug fliegt eine seltsame Route», kommentierte ein L'essentiel-Leser einen Flightradar24-Screenshot, den er uns zugeschickt hatte. Auf der Grafik ist der Luxair-Flug LG32 zu sehen, welcher in mehreren Kreisen um den lux-Airport und den Norden der Hauptstadt kreist. «Problem oder Routineflug», fragte der Leser.

Die Airline antwortete auf unsere Anfrage, dass es sich beim LG32 um einen Schulungsflug gehandelt habe. «Wir haben zusätzlich zum Simulator eine optionale Zusatzausbildung in einem echten Flugzeug im realen Flug eingeführt», so die Airline. «Wir planen solche Flüge für Piloten, die ihren ersten kommerziellen Flug haben oder wenn sie zum ersten mal auf einem neuen Flugzeugtypen fliegen.»

Bei derartigen Flügen seien keine Passagiere an Bord, sondern nur ein Ausbilder und die Cockpit-Besatzung. Unter anderem werden sogenannte «Touch & Go»'s trainiert, also Landungen, nach denen direkt wieder zum Start beschleunigt wird. Die abgeflogene Kreis-Route ist dabei präzise festgelegt. Ein solcher Schulungsflug dauert rund eine Stunde, in welcher die Piloten bis zu sechs «Touch & Go»'s durchführen können. Wie viele solcher Schulungsflüge in Luxemburg stattfinden, hängt davon ab, wie viel neue Piloten auf einem Flugzeugtyp ausgebildet werden, so die Airline.

(ol/L'essentiel)