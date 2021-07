Zivilstand soll um drittes Geschlecht erweitert werden

Welche neuen Rechte haben nicht-binäre (Anm. der Red.: Menschen, die sich weder eindeutig als Mann noch als Frau fühlen) und intersexuelle (Menschen, die Merkmale beider Geschlechter aufweisen) Menschen in Luxemburg? In einer parlamentarischen Anfrage weist die Abgeordnete Nathalie Oberweis (Déi Lénk) darauf hin, dass es «noch viele Hindernisse» auf dem Weg zu einer gleichberechtigteren und inklusiveren Gesellschaft gibt.

Wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Donnerstag erklärte, sei die Einführung eines dritten Geschlechts im Personenstand geplant. Erste Überlegungen diesbezüglich seien abgeschlossen und eine interministerielle Arbeitsgruppe arbeite derzeit an den «Modalitäten zur Einführung des dritten Geschlechts im Melderegister». Die dritte Geschlechtsoption richte sich an «alle, die intersexuell geboren wurden, sowie an alle, die sich nicht mit dem binären Geschlechtssystem identifizieren».

Geschlechtsangleichende OPs sollen demnächst übernommen werden

Déi Lenk merkt indes an, dass die Angabe von Geschlechtsmerkmalen auf unseren offiziellen Dokumenten «nicht mehr angemessen ist» und verweist auf den Vorschlag der Niederlande, eine solche Regelung gänzlich abzuschaffen. Die Regierung hingegen vertrete den Standpunkt, dass die Einführung des dritten Geschlechts eine Anerkennung unterschiedlicher Situationen durch den Staat gewährleiste.

Des weiteren beklagt die Linkspartei die «unangemessen Regeln» für Menschen, die eine Geschlechtsangleichung vornehmen wollen – die Rede sei hier von Hormontherapien und geschlechtsangleichenden Operationen. Paulette Lenert klärt in ihrer Antwort auf, dass «der Koalitionsvertrag 2018 vorsieht, dass die Kosten für diese chirurgischen Eingriffe von der Krankenkasse übernommen werden», nennt allerdings kein genaues Datum für die Umsetzung dieses Vorhabens.

Für intersexuelle Kinder sei außerdem ein Gesetz in Vorbereitung, das geschlechtsangleichende Operationen verbietet, es sei denn, es handele sich um lebenswichtige Notfälle. Der Gesetzentwurf könnte dem Regierungsrat noch bis Ende des Jahres vorgelegt werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)