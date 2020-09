Bettemburg kämpft gegen Kippenstummel

Die Gemeinde Bettemburg sagt umweltfeindlichen Zigarettenstummeln den Kampf an. Als erste Stadt Luxemburgs lässt Bettemburg künftig Kippenstummel recyceln und daraus Stadtmobiliar herstellen. «Ich bin sehr stolz darauf, dass wir als erste Gemeinde mit diesem Projekt starten», sagt Gusty Graas, Gemeinderat von Bettemburg.

Die Stadt hat sich mit dem Unternehmen Shime von Stéphane Herard zusammengetan, das bereits seit neun Monaten in Luxemburg gegen die Kippenplage kämpft. In Kooperation mit dem bretonischen Start-up MéGo!, das aus Abfällen Rohstoffe gewinnt, sammelt das kleine Unternehmen von Grenzpendler Herard Zigarettenstummel und geht damit gegen die Umweltverschmutzung vor. Die in speziellen Aschenbechern gesammelten Zigaretten werden in Containern in Contern gelagert. Sobald 250 Kilogramm erreicht sind, schickt Shime die Container an MéGo!, wo die Zigarettenabfälle recycelt werden: Übrig bleiben von den Stummeln dann nur noch ungiftige Cellulose-Acetat-Platten. Nach Vorstellung des Geschäftsführers und des Stadtrates sollen aus diesen Platten schließlich neue Möbel für die Stadt Bettemburg gebaut werden.

Aschenbecher «Made in Luxemburg»

30 Aschenbecher werden insgesamt in der Stadt aufgestellt, darunter zehn Aschenbecher «Made in Luxemburg», die exklusiv von Shime und der Firma Berl entworfen wurden. Für das gesamte Projekt plant Bettemburg mit einem Budget von 15.000 Euro.

In Frankreich, Belgien und mehreren Luxemburger Unternehmen ist Shime bereits aktiv, nun hofft Geschäftsführer Herard auch die Bettemburger Bürger sensibilisieren zu können: «Täglich werden in Luxemburg über zwei Millionen Zigaretten geraucht. Unser Ziel ist es, die Bevölkerung aufzuklären und dazu zu bringen, ihre Zigarettenstummel in einen Aschenbecher zu werfen», erklärt er. Auch Düdelingen und Schifflingen wollen diesen Weg mitgehen und haben jeweils etwa zehn Aschenbecher bestellt.

(mm/L'essentiel)