Hier verbreitet sich das Virus in und um Luxemburg

Wenn Luxemburg im Frühling auch etwas glimpflicher davon kam als der Grand-Est, erlebte das Großherzogtum zu Beginn des Sommers einen Wiederaufschwung der Epidemie - und das vor seinen Nachbarn. Inzwischen haben sich die Infektionszahlen wieder etwas stabilisiert, und auch die anderen Regionen der Großregion sind nicht von zunehmenden Coronafällen verschont blieben.

Doch wie ist die Situation jetzt, wo sich der Sommer langsam aber sicher verabschiedet, in den Grenzregionen Frankreichs, Belgiens und Deutschlands? Die erste gute Nachricht ist, dass keine Region die Alarmschwelle überschritten hat. Das Virus verbreitet sich zwar weiterhin, aber weniger als in anderen Teilen der Welt. Die Inzidenzrate (Anzahl positiver Tests pro 100.000 Einwohner) beträgt 28,5 im Departement Moselle und 27,8 im Departement Meurthe-et-Moselle. «Die Zunahme ist konstant», informiert das «Institut de la Grande Région», stehe aber in keinem Verhältnis zu den Zahlen, die im Süden Frankreichs oder in der Pariser Region verzeichnet werden (157 in der Bouche du Rhône, 133 in Paris).

Infektionszahlen steigen auch im Saarland

Ebenfalls beruhigend ist, dass die Zahl der Todesfälle «sehr leicht zunimmt» und die Zahl der Krankenhauseinweisungen sinkt. In Luxemburg wurden innerhalb von 24 Stunden zwölf Corona-Patienten aus den Krankenhäusern entlassen. Was die Zahl der täglichen Neuinfektionen angeht, spricht das Institut von «einem starken Rückgang seit dem 1. August».

Auch in Belgien ist die Situation derzeit nicht mehr alarmierend. Seit dem 10. August geht auch hier die Zahl der Infektionen stark zurück. In der Provinz Luxemburg wird aktuell nur eine mit dem Coronavirus infizierte Person im Krankenhaus betreut.

In Deutschland sieht die Lage allerdings etwas anders aus. Im Saarland nehmen die Infektionen wieder zu (2970 am 15. August, 3118 am 30. August), und auch die Inzidenzrate steigt. Im Vergleich zum Rest der Großregion bleibt sie allerdings niedrig (3,04 am 15. August, 4,87 am 30. August).

(Thomas Holzer/L'essentiel)