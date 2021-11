Luxemburg lockt mit Grün, Natur und Regen

«Ich bin aus Kuwait gekommen. Ich möchte Luxemburg wirklich als Reiseziel für meine Kunden hinzufügen. Ihr Land hat so viel zu bieten, besonders für Menschen aus arabischen Ländern», schwärmte Ahmed Abdallah, ein Reiseveranstalter, der am Montag ein Tourismus-Seminar in Dubai besuchte. Die Präsentation der Vorzüge des Großherzogtums durch Luxembourg for Tourism fand bei Tourismusfachleuten großen Anklang.

Bei der Eröffnung des Seminars lud Tourismusminister Lex Delles (DP) die emiratischen Touristen ein, die Reichtümer Luxemburgs zu entdecken. Mehrsprachigkeit, Geschichte, Kultur, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, Natur... einige der Trümpfe, die Luxemburg ausspielen kann. «Wir wollten einen allgemeinen Überblick über Luxemburg als Reiseziel geben. Es gab viele Diskussionen, die sehr positiv waren», berichtete Lex Delles.

Reiseveranstalter aus Dubai und der Golfregion konnten luxemburgische Akteure, wie die Reiseveranstalter Emile Weber und Sales Lentz, Luxair, das Chateau Urspelt, das LCTO, das Hotel Place D'Armes, verschiedene Vertreter der Tourismusregionen des Landes und von Esch2022 treffen und kennenlernen. «Europa ist mein Hauptmarkt, ich habe viele Kunden, die nach Deutschland, Frankreich, oder in die Schweiz reisen. Ich bin definitiv an Luxemburg und seiner zentralen Lage interessiert», erklärt Mark Oliver Vermug von «Al Rostamani Travel and Holidays», einem Reisebüro in Dubai. Ahmed Abdallah zufolge suchen die Kunden aus der Golfregion «Grün und Natur», wenn sie in den Urlaub fahren. «Sie suchen auch nach Regen», lacht Lex Delles. Auch davon hat Luxemburg eine Menge zu bieten.

(jw/L'essentiel)