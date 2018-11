Kokain für 45 Mio. Euro in Luxemburg sichergestellt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Zoll jubelt über einen «Rekordfund»: Am Flughafen Luxemburg sind am vergangenen Wochenende 300 Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Die Drogen sollten von Luxemburg weiter in die Niederlande verschickt werden. Der Wert der illegalen Importware: geschätzte 45 Millionen Euro.

Laut Angaben der Zollverwaltung wurde die Ladung Kokain in einem Frachtflugzeug gefunden, das aus Südamerika nach Luxemburg geflogen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Rauschgift beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

(L'essentiel)