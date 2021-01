Massentests drücken Zahl der Coronafälle massiv

Eine Studie von Forschenden des Luxembourg Institute of Health (LIH) und der Universität Luxemburg hat erstaunliche Ergebnisse zu den Auswirkungen der Teststrategie des Landes zu Tage gefördert. Wie die Wissenschaftler erklären, habe das Large-Scale-Testing die Zahl der positiven Coronavirus-Fälle um 39,1 Prozent reduziert. Des Weiteren habe die Teststrategie in hohem Maße dazu beigetragen, dass die Lage in den Krankenhäusern des Landes nicht außer Kontrolle geriet: Nach Angaben der Autoren wäre die Belegung der Intensivbetten um 45,9 Prozent höher ausgefallen.

Die Forscher untersuchten 850 Personen, die zwischen dem 27. Mai und dem 15. September im Rahmen des Massentestprogramms ein positives Ergebnis erhalten hatten. 567 Personen gaben an, Symptome aufgewiesen zu haben, etwa ein Drittel habe keinerlei Symptome verspürt. Die Auswertung von Daten der Kontaktverfolgung haben zudem gezeigt, dass eine symptomatische Person im Durchschnitt 0,7 Personen infiziert, während dieser Wert bei asymptomatischen Infizierten bei 0,6 Personen liegt. Also ginge auch von Personen, die nicht über Symptome klagen, ein signifikantes Übertragungsrisiko aus.

11,4 Prozent der untersuchten Coronafälle gingen auf Personen zurück, die im Dienstleistungssektor arbeiten, 8,6 Prozent kamen aus der Gastronomie und 6,6 Prozent aus der Baubranche. Die Autoren der Studie stellten auch fest, dass sich die Restriktionen mit einem Verlust in Höhe von rund 3.200 Euro pro Einwohner und Monat auf das Bruttoinlandsprodukt ausgewirkt hätten.

(sw/L'essentiel)