Luxemburg hat ein dickes Gesundheitsproblem

Wie steht es um die Gesundheit im Großherzogtum? Laut des aktuellen «Health at a Glance»-Berichts der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 2018 (basierend auf Zahlen von 2016) steht dem durchschnittlichen Luxemburger eine lange Lebenserwartung (82,5 Jahre) in Aussicht. Außerdem sind die Menschen hierzulande überdurchschnittlich zufrieden mit der gesundheitlichen Versorgung (95 Prozent der Befragten). Dem gegenüber stehen jedoch eine steigende Tendenz zu Fettleibigkeit und mentalen Störungen.

Besonderheiten im Großherzogtum:

Luxemburg ist mit 211 Sitzungen das Land mit den meisten CT-Behandlungen. Dies könne laut Bericht entweder auf einen zu geringen Einsatz in Vergleichsländern oder einen zu hohen Einsatz in Ländern wie Luxemburg oder auch Deutschland hinweisen.

Zudem nutzen die Luxemburger seit ein paar Jahren verstärkt das Internet, um sich über Krankheiten und ihre Behandlungen zu informieren (Platz 3 im Ranking hinter Finnland und den Niederlanden) oder gleich Arzttermine auszumachen.

Laut der Studie leiden fast 84 Millionen Europäer (17,3 Prozent) unter psychischen Problemen. Luxemburg liegt mit 17,6 Prozent knapp über dem Mittelwert. Auffällig ist, dass europaweit deutlich mehr Frauen als Männer angeben, unter psychischen Störungen zu leiden. Männer sind hingegen doppelt so oft von Drogen- und Alkoholabhängigkeiten betroffen. Überdies begehen deutlich mehr Männer Suizid-(Versuche). Auch hier liegt Luxemburg über dem EU-Schnitt.

Bildungsgrad beeinflusst Fettleibigkeit

Außerdem hat die Fettleibigkeit in den vergangenen zehn Jahren im Großherzogtum stark zugenommen. Ein Trend, der in ganz Europa zu beobachten, doch besonders stark in Luxemburg, Finnland, Ungarn und dem Vereinigten Königreich ausgeprägt ist. So galten 2006 noch 19 Prozent der Menschen in Luxemburg adipös, zehn Jahre später waren es 23 Prozent. Als fettleibig gilt, wer als Erwachsener einen Body Mass Index (BMI) von 30 oder mehr hat. Bei einem BMI zwischen 25 und 30 spricht man von Übergewicht. Außerdem fällt auf, dass Fettleibigkeit auch etwas mit Bildung zu tun hat: Menschen mit niedrigerem Bildungsstand sind tendenziell dicker als Menschen mit höherer Bildung. Diese Kluft ist laut Studie besonders groß in Luxemburg, Portugal, Slowenien und Spanien.

Zu einem ambivalenten Ergebnis kommt die Studie bezüglich der Gesundheitsausgaben im Großherzogtum. Einerseits ist Luxemburg mit 4713 Euro pro Einwohner der «Biggest spender» in der Europäischen Union. Mit nur 6,1 Prozent gehört es aber gleichzeitig zu den Ländern, die am wenigsten vom Bruttoinlandsprodukt in die Gesundheit ihrer Bürger stecken. Laut OECD-Bericht spiegele dieser Widerspruch das hohe Maß an wirtschaftlichem Reichtum des Landes wider. Auch die große Zahl der Grenzgänger erklärt diese Diskrepanz.

(sb/L'essentiel)