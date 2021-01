Corona stiehlt werdenden Eltern magische Momente

Vor einem Jahr konnte sich niemand vorstellen, ein Baby mit Maske auf die Welt zu bringen. Und doch finden Geburten seit März 2020 unter strikter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln statt, was zu Lasten der Magie dieses einmaligen Augenblickes geht. Sara brachte ihren Sohn Mattéo am 29. April im Krankenhaus in Ettelbrück zur Welt. Für die Frau aus Vianden wird die Geburt ihres zweiten Kindes während der Pandemie einzigartig bleiben.

Sobald die zukünftigen Eltern auf der Entbindungsstation ankamen, mussten sich Sara und ihr Mann einem Corona-Test unterziehen. Bei Sonia aus Hagen, die wenige Tage zuvor, am 6. April, entbunden hatte, wurde lediglich die Temperatur gemessen.

Kaiserschnitt ohne den Vater

Die Begleiter konnten bis zur Geburt bei den werdenden Müttern im Krankenhaus bleiben. Sonias Partner sei während der Geburt an ihrer Seite und habe ihre Hand halten können, während ihre gemeinsame Tochter Nila auf die Welt kam. Sara hingegen hatte nicht so viel Glück. Erst eine Stunde vor Einsetzen der Wehen habe sie erfahren, dass sie ihren Sohn alleine zur Welt bringen wird. Das sei für sie ein Schock gewesen. «Als ich ankam, wurde mir gesagt, dass mein Partner beim Kaiserschnitt dabei sein kann, und eine Stunde vorher wurde mir das Gegenteil gesagt. Also musste er im Zimmer warten, bis er das Gesicht seines Kindes sehen durfte». Für die werdenden Eltern war es ein quälender Moment, als sie getrennt wurden, war es doch ein Moment, den beide gerne gemeinsam erlebt hätten.

Die Maske hingegen sei bei den Krankenhausaufenthalten der beiden jungen Frauen allgegenwärtig gewesen. «Wir waren daran gewöhnt, wir mussten nur sehr vorsichtig sein, sie wieder anzuziehen, wenn jemand in unser Zimmer kam», erinnert sich Sara. «Alles war fast normal», berichtet Sonia, bis auf das Tragen der Maske. «Ich habe nur darum gebeten, sie ablegen zu dürfen, als ich pressen musste, weil mir die Luft ausgegangen ist.» Die Maske sei jedoch immer dabei gewesen, selbst beim ersten Blick und dem ersten Körperkontakt mit dem Neugeborenen. «Als sie mir meinen Sohn gaben, wollte ich ihn küssen, aber mit der Maske ging das nicht», schildert Sara.

Obwohl ihre Geburten unter außergewöhnlichen Bedingungen stattfanden, erinnern sich die jungen Mütter nur an das Positive. «Es war ein ganz anderer Moment als bei meiner ersten Geburt und ich war wirklich froh, nach Hause zu kommen und etwas Normalität vorzufinden», sagt Sara. «Trotz des Stresses durch die Pandemie waren die Pflegekräfte während unseres gesamten Aufenthalts sehr menschlich und angenehm», erzählt Sonia.

(mme/L'essentiel)