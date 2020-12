Die neue Tramstation ist auf der Zielgeraden

«Alles wird am Sonntag um 10 Uhr fertig sein», versichert Luxtram. Während am Dienstag noch dutzende Arbeiter auf den Baustellen entlang des neuen Abschnitts der Straßenbahn beschäftigt waren, kann man es bei Luxtram kaum erwarten. Nach fünfzehn Tagen Leerfahrt wird die Straßenbahn am Sonntagmorgen, den 13. Dezember, zum ersten Mal Fahrgäste zwischen der Place de l'Étoile und Place de la Gare transportieren.

«Die Arbeiten laufen planmäßig», teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Trotz der niedrigen Temperaturen sind die Arbeiter an einigen Pflasterstellen noch mit Abschlussarbeiten und mit der Reinigung der Haltestellen beschäftigt. Die Bahnsteige der Place de la Gare und der Place de Metz, an denen die Bagger noch arbeiten, werden im Frühjahr fertiggestellt. Bei der Place de Paris soll es kommenden Sommer so weit sein.

Die neue Straßenbahnstrecke fügt sich allmählich ins Stadtbild ein. «Wir haben keine Rückmeldung zu irgendwelchen Verkehrszwischenfällen erhalten. Sie fährt seit 2017 in der Stadt, die Menschen sind daran gewöhnt. Wir haben Sicherheitskampagnen für die neue Bahn gestartet und die Fahrer sind sehr wachsam», sagt Luxtram.

(nm/L'essentiel)