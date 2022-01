MeteoLux warnt erneut vor Hochwasser

Nach den Überschwemmungen vom Dienstag gilt für das ganze Land wieder die gelbe Hochwasserwarnung, wie MeteoLux am Samstagabend mitteilte. Die Warnung läuft bis 18 Uhr am Sonntag, so das Findel-Institut.

Die Website inondations.lu, die in Echtzeit über den Wasserstand der Flüsse informiert, berichtete ihrerseits am frühen Sonntagmorgen, dass «der Hochwassermeldedienst (SPC) der Wasserwirtschaftsverwaltung sich in der Vorwarnphase befindet». Diese Phase ist für die Flüsse Sauer, Alzette, Chiers und Syre erreicht. Entlang aller Flüsse sei Vorsicht geboten.

(L'essentiel)