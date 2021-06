Fall Ana Lopes wird im November neu verhandelt

Der Fall Ana Lopes wird wieder vor Gericht verhandelt. Der Berufungsprozess gegen den mutmaßlichen Mörder der jungen Frau ist für den 9. und 12. November angesetzt. Das teilte ein Sprecher der Justizverwaltung am Donnerstag auf Nachfrage von L'essentiel mit. Wie im ersten Prozess wird Marco B., der ehemalige Freund des Opfers und Vater ihres Kindes, der einzige Angeklagte sein.

Der Betroffene beteuert nach wie vor seine Unschuld. In erster Instanz war er im Januar wegen Mordes zu lebenslanger Haft und einer Geldstrafe im Höhe von 225.000 Euro verurteilt worden. Er hatte in der Folgezeit Berufung eingelegt. Bei beiden Anhörungen werden keine neuen Zeugenaussagen erwartet.

Ana Lopes, zum Zeitpunkt der Tat 25 Jahre alt, war in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2017 verschwunden. Sie wohnte in Bonneweg und war damals tot in ihrem ausgebrannten Auto in einem Waldstück in der französischen Gemeinde Roussy-le-Village nahe Luxemburg gefunden worden. Da der Leichnam verkohlt war, hatte sich die Identifizierung des Opfers schwierig gestaltet.

(jg/L'essentiel)