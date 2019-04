Betrüger hacken Luxemburger Bankkonten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Aufsichtskommission des Finanzsektors (CSSF) warnte am Freitag, dass im Großherzogtum derzeit Hackerangriffe auf Bankkonten per SMS oder E-Mail unternommen werden. Einer Pressemitteilung zufolge «waren einige Kunden luxemburgischer Banken bereits Opfer von sogenannten Phishing-Angriffen». Eine SMS würde die Betroffenen einladen, auf einen Link zu klicken, der sie dann angeblich auf die Webseite der Bank weiterleitet. Hier sollen sie sich dann in ihr Bankkonto einloggen.

«Der Link führt den Kunden zu einer Phishing-Seite, die genau wie die der Bank aussieht. So werden die Anmeldedaten des Benutzers erfasst.» Anschließend können die Kriminellen dann ohne Wissen des Kunden auf das Konto zugreifen. Um das zu verhindern, »wird dringend davon abgeraten, auf den in einer E-Mail oder SMS angegebenen Link zu klicken». Stattdessen sollen Kunden die offizielle Website ihrer Bank nur direkt aufrufen oder die mobile Anwendung des Bankinstituts verwenden.

(L'essentiel)