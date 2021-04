Düdelinger hauchen altem Wohnwagen neues Leben ein

In Düdelingen erlebt ein ausrangierter Wohnwagen zurzeit seinen zweiten Frühling. Das Gefährt, das aus den 70er-Jahren stammt, soll demnächst zu einem Gewächshaus werden, in dem Jungpflanzen gezogen werden. In der Hall Fondouq arbeiten Freiwillige momentan am Umbau des Caravans. «Wir wollten ein Gewächshaus mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen bauen und das ganze zu einem Gemeinschaftsprojekt machen», erklärt Marc Treichel vom Verein Horyoh.

Wer an dem Umbau teilnehmen möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse quartiersdudelange@inter-actions.lu oder per SMS unter der Nummer 621 656 660 anmelden.

Der Service écologique der Stadt Düdelingen sowie der Service Ensemble Quartiers des Vereins Inter-Actions sind ebenfalls an dem Projekt beteiligt. Der Plan: Zwischen sechs und zehn Personen sollen sich einen Monat lang jeden Samstag mit den Freiwilligen treffen, um den Umbau zum Gewächshaus zu realisieren. «Mittlerweile haben wir den Wohnwagen komplett leergeräumt. Jetzt wollen wir mit dem Innenausbau anfangen. Wir möchten die Wände mit Holzpaneelen verkleiden und die Heizung installieren, die von Solarmodulen betrieben wird», erklärt Treichel.

Jeder, der an dem Projekt mitwirken möchte, ist willkommen. «Es gibt viel zu tun und wir können jede Hilfe gebrauchen. Man muss dafür kein erfahrener Handwerker sein. Es ist eine tolle Gelegenheit zusammen an einer tollen Sache zu arbeiten», so Treichel weiter. Das Caravan-Gewächshaus soll bis Ende Mai oder Anfang Juni fertiggestellt und im Gemeinschaftsgarten auf dem Gelände Neischmelz aufgestellt werden.

(Marion Mellinger/L'essentiel)