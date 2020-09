Caritas fordert Beitrag für die Schwächsten

Jugendliche Schulabgänger, Kleinunternehmer oder Handwerker: Die Caritas in Luxemburg fordert einen Solidaritätsbeitrag für die Verlierer der Coronakrise. In einer Pressemitteilung weist der Sozialverband auf die Ungerechtigkeiten in der Luxemburgischen Gesellschaft hin, die durch die Corona-Pandemie und den Lockdown teilweise noch verstärkt worden seien. «Die Covid-19-Krise hat trotz energischem Vorgehen der Regierung auch Bevölkerung und Wirtschaft Luxemburgs betroffen», heißt es in der Mitteilung.

Die Caritas schlägt deshalb einen Solidaritätsbeitrag von Arbeitnehmern, die durch die vielen Maßnahmen unbeabsichtigt von den Vorteilen profitiert hätten. Denn durch die Quarantäne sei es zu einer Art bezahlter Elternzeit gekommen, weil Bildungseinrichtungen geschlossen waren. Homeoffice mit ungekürztem Einkommen bei gleichzeitigen Ersparnissen im Hinblick auf den Arbeitsweg sei ein weiteres Beispiel für positive Verläufe.

Zwei Millionen Euro könnten generiert werden

Mit einem obligatorischen Beitrag von fünf Euro könnten demnach bereits zwei Millionen Euro generiert werden, um die jugendlichen Schulabgänger, Selbstständige, Kurzarbeiter, Arbeitslose, aber auch alleinerziehende Eltern und Menschen mit wenig familiärem Rückhalt zu unterstützen. Alternativ wäre nach Angaben der Caritas auch eine Solidaritätssteuer für Besserverdiener möglich – etwa ab einem Einkommen des dreifachen Mindestlohns.

Um die Schwächsten in der Gesellschaft weiter zu unterstützen schlägt der Sozialverband eine dauerhafte Anpassung des Lebenshaltungskosten-Zuschusses vor, die schnelle Anpassung des Kindergeldes, eine Erhöhung der Mietzuschüsse, eine Anpassung des Einkommens zur sozialen Eingliederung (REVIS) sowie eine zügige Steuererleichterung für Alleinerziehende und Haushalte mit vielen Kindern.

(aub/L'essentiel)