Tessy saß bei Jeans Beerdigung hinter Säule

Die ehemalige Prinzessin Tessy Antony von Nassau (35) und Ex-Frau von Prinz Louis von Luxemburg hat sich auf Instagram an den Altgroßherzog erinnert. Die Mutter von Gabriel (14) und Noah (13) postete einen Beitrag, in welchem sie sich enttäuscht zeigte, wie sie am 4. Mai 2019 die Beerdigung von Jean in Luxemburg erleben musste.

«Obwohl ich bei seiner Beerdigung ganz hinten hinter einer riesigen Betonsäule platziert war, wusste ich, dass er wusste, dass ich für ihn da war. Es machte mir nichts aus, dass Journalisten bei der Familie waren, während ich weit hinten saß», schrieb sie als Bildunterschrift zu einem Foto, das Großherzog Jean mit seinen beiden Enkeln Gabriel und Noah zeigt.

«Wir vermissen "Urapapa" jeden Tag», schrieb Tessy, die Großherzog Jean als «wunderbarsten, kenntnisreichsten, fairsten und freundlichsten Mann, den ich je gekannt habe» beschreibt. «Ein Mann, der seine Familie so sehr liebte wie sein Land (...) Von dem Moment an, als sich unsere Wege kreuzten, gab er mir das Gefühl, geliebt und akzeptiert zu werden - wie eine Familie», sagte Tessy über den verstorbenen Ur-Großvater ihrer beiden Kinder.

(pp/L'essentiel)