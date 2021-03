Aussetzung der Impfungen war vorsorglich

Am Montag hat Luxemburg die Impfungen mit Astrazeneca vorübergehend ausgesetzt. Dabei gab es «keine Fälle von Thrombose in Luxemburg», sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Dienstag in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage des CSV-Abgeordneten Claude Wiseler.

8106 verabreichte Dosen von Astrazeneca*



Am 16. März hat Luxemburg geimpft:



- 3543 Dosen Moderna (von insgesamt 9600 erhaltenen)

- 8106 Dosen von Astrazeneca (26.400)

- 43.216 Dosen von Pfizer (58.230)



Das Großherzogtum verabreichte 58,2 Prozent der erhaltenen Dosen.



(*) Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)

Die einzigen Nebenwirkungen, die nach der Impfung beobachtet wurden, seien «grippeähnliche Symptome», manchmal «von hoher Intensität» (Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen). Nebenwirkungen, die nicht besorgniserregend sind und relativ schnell wieder verschwinden, so die Ministerin. Sie fügte hinzu, dass «es bei Astrazeneca nicht mehr Reaktionen gibt als bei anderen Impfstoffen gegen Covid».

Impfungen vorsorglich ausgesetzt

Dennoch beschloss Luxemburg, sich seinen deutschen und französischen Nachbarn «anzuschließen» und die Impfung auszusetzen. Begründet wurde die Entscheidung mit dem Vorsorgeprinzip. Man wolle die Ergebnisse der Analysen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bezüglich des Auftretens von Blutgerinnseln nach der Impfung abwarten.

Press conference by @EMA_News Executive Director Emer Cooke on the investigation on COVID-19 vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. https://t.co/G81yzlfNcX — European Commission ???????? (@EU_Commission) March 16, 2021

Die EMA ist auch nach den Berichten über mögliche Nebenwirkungen «fest überzeugt» von der Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca. «Wir sind immer noch davon überzeugt, dass der Nutzen des Astrazeneca-Impfstoffs die damit verbundenen Risiken von Nebenwirkungen überwiegt», sagte EMA-Exekutivdirektorin Emer Cooke in einer Videokonferenz.

(mc/L'essentiel)