Umstrittene Hundeshow wieder in der Luxexpo

In diesem Jahr wird die Internationale Hundeausstellung auf der Luxexpo The Box stattfinden: Von Samstag, 11. Mai, bis Sonntag, 12. Mai.

Allerdings werde die Veranstaltung noch strenger als bisher überwacht. Die Hundeausstellung geriet in die Kritik, nachdem es zu einigen Vorfällen kam, die mit dem Tierschutz nicht vereinbar waren. So hat die Polizei im September 2017 sieben Hunde gerettet, die in einem Transporter ohne Wasser und Nahrung festgehalten wurden. Ihr Besitzer wurde mit einer Geldstrafe von 3000 Euro belegt.

Für die Luxemburgische Hundevereinigung FCL stellt ein Ausstellungsverbot ein Dilemma dar: Mindestens einmal im Jahr muss die FCL eine Ausstellung organisieren, um ihre Mitgliedschaft in der International Dog Federation zu behalten. Ohne diese Mitgliedschaft ist es der FCL nicht mehr erlaubt, Stammbäume von Rassehunden auszustellen. Dies wiederum ist unerlässlich, um die Richtigkeit der Herkunft eines reinrassigen Tieres zu bestätigen.

Verband hat an sich gearbeitet

Nach Gesprächen zwischen der FCL, der Veterinärverwaltung und der juristischen Abteilung des Landwirtschaftsministeriums beschloss Minister Romain Schneider nun, die Ausstellung in diesem Jahr zu genehmigen. «Es ist wichtig, dass die FCL ihre Akkreditierung für die Ausstellung von Stammbäumen behält, aber ich sehe auch, dass der Verband aktiv daran gearbeitet hat, neue Vorfälle zu verhindern», sagte er gegenüber L'essentiel. Es würden Flyer verteilt werden, um die Besitzer aufzuklären, und entsprechendes Personal auf dem Parkplatz sein, um zu verhindern, dass Tiere erneut im Auto zurückgelassen werden.

(L'essentiel/Patrick Théry)