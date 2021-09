Luxemburgerin offenbar von Ex-​​Freund getötet

Ein 52-Jähriger hat am Freitagabend offenbar seine 30-jährige Ex-Freundin in einem Waldstück bei Wallendorf erschossen. Anschließend erschoss sich der Mann offenbar selbst, wie die Staatsanwaltschaft Trier am Montag mitteilt. Kurz nach der Tötung der Frau meldete sich der mutmaßliche Täter bei einem Bekannten und erzählte diesem von der Tat. Bei dem 52-Jährigen soll es sich nach einem Bericht des «Trierer Volksfreundes» um einen Förster handeln.





Unter Wenn Sie unter Ängsten, Depressionen oder sogar Selbstmord-Gedanken leiden oder jemanden kennen, gibt es hier Unterstützung:Unter prevention-suicide.lu finden Sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Der Bekannte habe daraufhin die Polizei über den Anruf informiert. Sein Freund habe ihm am Telefon die Tat gestanden und seinen Suizid angekündigt. Daraufhin startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion, an der auch die luxemburgische Polizei mit einem Rettungshubschrauber beteiligt war. Am Samstagvormittag fanden die Einsatzkräfte das Fahrzeug des Mannes im Wald bei Wallendorf auf deutscher Seite. In dem Wagen fanden die Ermittler die Leiche der 30-jährigen Luxemburgerin und des 52-Jährigen.

Der mutmaßliche Täter hielt beim Auffinden die mutmaßliche Tatwaffe noch in Händen. Laut Staatsanwaltschaft würden die aktuellen Erkenntnisse auf eine Beziehungstat hinweisen. Die Ermittlungen zum Motiv dauern demnach noch an.

