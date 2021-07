Die Pressehilfe in Luxemburg wird angepasst

Die Unterstützung für die Presse in Luxemburg wird angepasst. Am Donnerstag haben die Abgeordnete über eine neue Beihilferegelung für die Fachpresse abgestimmt, über die seit mehreren Jahren verhandelt wird. Der Text umfasst neben den traditionellen Medien nun auch Online-Medien. Verlage erhalten eine Beihilfe, wenn ihre Veröffentlichungen die im Gesetz festgelegten Kriterien erfüllen. Die Subventionen werden demnach nicht mehr auf Grundlage der Auflage berechnet sondern hängen von der Anzahl der Journalisten ab (30.000 Euro im Jahr pro Journalist). Dies schließt freie Medien ebenso mit ein wie Monatszeitungen und Publikationen in englischer und portugiesischer Sprache.

Das neue System wird in Kraft treten, «sobald das Gesetz im Amtsblatt veröffentlicht ist», erklärte das Ministerium für Medien und Kommunikation. Eine fünfjährige Übergangszeit soll eine Anpassung an den neuen Rechtsrahmen ermöglichen. Die Mehrheitsparteien (DP, LSAP, Déi Gréng) stimmten für den Text, ebenso wie die CSV. «Es gibt einige Punkte, mit denen wir nicht einverstanden sind, zum Beispiel die Tatsache, dass der Beruf schlecht definiert ist», sagte Diane Adehm (CSV) und fügte hinzu: «Aber wir müssen realistisch sein: die Branche braucht wirklich Hilfe.»

Die Partei Dei Lénk hingegen äußerte sich kritisch: «Das Gesetz wird den Journalismus nicht stärken», sagte die Abgeordnete Nathalie Oberweis, «und die Höhe der Subvention, die als Gehalt verstanden werden kann, birgt die Gefahr, dass die Verleger dazu ermutigt werden, Journalisten schlecht zu bezahlen.» Die ADR stimmte ebenfalls gegen das Gesetz.

(jg/L'essentiel)