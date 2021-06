Bahnübergänge schwinden nach und nach

Behörden stufen sie als gefährlich ein, Autofahrer empfinden sie als lästig: Bahnübergänge sind nicht gerade sonderlich beliebt. Pro Jahr entfernt die CFL im Schnitt zwei von ihnen, wie sie am Donnerstag bekanntgab. In den vergangenen Jahren waren es allerdings mehr: Zwischen 2015 und 2020 ist das Land um 25 Bahnübergänge erleichtert worden. «Wir wollen das Programm zur Beseitigung von Bahnübergängen fortsetzen», heißt es seitens der CFL. Vom Beginn eines Umzugsprojekts bis zur Fertigstellung vergehen etwa zehn Jahre, so die CFL. 13 Hauptprojekte wurden angekündigt, als nächstes fertiggestellt soll das in Lorentzweiler werden.

Derzeit gibt es noch 116 Bahnübergänge in ganz Luxemburg. Hin und wieder sind sie auch Schauplatz von Unfällen, 2016 gab es sogar zwei Todesfälle. Am 1. April krachte ein Zug in einen Lkw, der bei Kautenbach quer über die Gleise stand. Der Bahnübergang bei Dippach-​Bahnhof ist immer wieder Thema von Kontroversen, da sich dort häufig zur Rushhour Staus bilden.

Übrigens: Autofahrer, die noch schnell über einen Bahnübergang wollen, wenn das Licht aufleuchtet und/oder der Alarm ertönt, indem sie beschleunigen, riskieren neben einem Bußgeld von 145 Euro auch den Entzug von zwei Punkten im Führerschein. Für Fußgänger kann sich die Rechnung auf bis zu 3000 Euro belaufen.

(jg/L'essentiel)