Sechs Festnahmen wegen Drogenbesitzes

Bei der Kontrolle einer Drogenhilfeeinrichtung und ihrer unmittelbaren Umgebung in der Route de Thionville nahe des Hauptbahnhofs in Luxemburg-Stadt, wurde ein Mann am Donnerstagmittag mit einer Crackpfeife in der Hand gestellt. Eine weitere fanden die Polizeibeamten bei der darauffolgenden Durchsuchung. Zudem versuchte der Mann einen Plomben Kokain vor ihnen zu verstecken. Der Mann hatte keine Ausweispapiere bei sich. Auf der Dienststelle wurde dann festgestellt, dass er sich illegal im Land aufhält. Er wurde in Abschiebehaft untergebracht.

Zeitgleich wurden Beamte auf eine Person aufmerksam, die sich nervös verhielt. Der Mann wurde durchsucht. In seiner Pullovertasche fand sich eine Tüte mit 13 Ecstasy Pillen, zudem wurden zwei Mobiltelefone gefunden, von denen eines als verloren gemeldet worden war. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife dann auf einem Parkplatz in Weckergrund zwei Männer, die sich ebenfalls nervös verhielten. Die Beamten stellten schnell den Geruch von Marihuana fest. Einer der Männer gestand, Drogen dabei zu haben und übergab den Beamten eine Tüte mit Marihuana sowie weitere Drogenutensilien und einen Geldbetrag. Die beiden Personen waren zudem unter Drogeneinfluss gefahren.

Internationale Aktion gegen Drogenhandel

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden insgesamt 326 Gramm Marihuana, 3,5 Gramm Amphetamin, 9,3 Gramm Kokain, Marihuana Samen, eine Wasserpfeife, weiteres Drogenzubehör und 2500 Euro sichergestellt. Die beiden Männer wurden festgenommen.

Die internationale Aktion «Etoile», die ebenfalls am Donnerstag stattfand, hat die Bekämpfung des Drogenhandels als Ziel. Die Aktion lief gleichzeitig in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Luxemburg. Die luxemburgische Polizei war während der Aktion im Bahnhof Rodingen und in den Zügen auf der Strecke Arlon-Luxemburg präsent. Während dieser Kontrolle wurden mehrere Personen kontrolliert und zwei von ihnen verhaftet. Insgesamt wurden 91,6 Gramm Heroin und vier Kugeln Kokain sichergestellt.

