Luxemburg dominiert Tahiti im Freundschaftsspiel

Bevor es im April in der WM-Qualifikation gegen Lettland weitergeht, konnte die luxemburgische Frauenmannschaft am Mittwoch in Mamer etwas Selbstvertrauen tanken. Sie hat gegen Tahiti 5:0 gewonnen. Am Samstag (19 Uhr) treffen sich die beiden Mannschaften in Molsheim (Frankreich) zu einem zweiten Freundschaftsspiel.

Tahiti steht mit dem 104. Platz im Fifa-Ranking vor Luxemburg (118.). Dennoch übernahmen die Löwinnen zu Beginn auf dem rutschigen Platz sofort die Spielinitiative. Mit schnellen Angriffen erspielten sich die Frauen von Dan Santos mehrere Chancen, die sie schließlich gegen Ende der ersten Halbzeit verwandeln konnten. Marta Estevez eröffnete in der 40. Minute den Torreigen. Zwei Minuten später traf Kapitänin Laura schon Miller zum 2:0.

Entscheidende Einwechslungen

In der zweiten Halbzeit waren die Tahitianerinnen präsenter in der Hälfte der Luxemburgerinnen: Letztere blieben durch scharfe Konter ihrer Einwechselspielerinnen gefährlich. So Amy Thompson, die zunächst Julie Marques für das dritte Tor bediente (3:0, 63.), bevor sie selbst später das fünfte Tor erzielte (5:0, 84.).

Mariana Louenco, die ebenfalls erst im Laufe des Spiels eingewechselt wurde, erzielte nach einem 50-Meter-Sprint in der 77. Minute das vierte Tor. T«rotz der schwierigen Platzverhältnisse haben wir versucht, ein gutes Spiel zu machen», sagte Trainer Dan Santos, «wir haben 90 Minuten lang dominiert. Wir hätten mehr Tore schießen können, aber wir wollen uns nicht beschweren».

(ng/L'essentiel)