«Das Tabu der Menstruation muss enden»

Wenn der erste Tag ihrer Periode anbricht, will Kelly sich nur «mit einer Wärmflasche unter meiner Bettdecke zusammenrollen». Der Grund dafür sind die starken Schmerzen. «Ich bekomme Migräne, Durchfall und Krämpfe wie Wehen, die mehrere Sekunden andauern. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, die Pille zu nehmen, weil ich vor Schmerzen ohnmächtig wurde.» Die 29-jährige Sozialarbeiterin zwingt sich, trotz allem zur Arbeit zu gehen und macht ein tapferes Gesicht, auch wenn sie «viel besser von zu Hause aus arbeiten könnte».

«Mein Schmerz ist echt, das Tabu der Menstruation muss aufgehoben werden», betont sie. «Mehr Frauen wie wir denken und leiden genauso wie ich, und ich möchte, dass das berücksichtigt wird.» Sie wird am Mittwoch während der Debatte in der Chamber neben Ornella Romito sprechen, die die Petition zu diesem Thema gestartet hat. Die 28-Jährige war von der Resonanz auf ihre Initiative überrascht (4805 Unterschriften in wenigen Wochen): «Ich habe wahrscheinlich laut ausgesprochen, was viele Menschen im Stillen denken.»

Die Idee, die Petition zu starten, entstand auch durch die Schmerzen, die jeden Monat unaufhaltsam zurückkehren. «Ich hatte chronische Harnwegsinfekte, also beschloss ich, die Pille abzusetzen, und bekam wieder extrem schmerzhafte Perioden, die von Monat zu Monat schlimmer wurden.» Sie wehrt sich dagegen, um «Menstruationsurlaub» zu bitten: «Ich habe diesen Begriff nicht verwendet, ich würde eher sagen: ‹Freistellung›, ‹Umstellung›, ‹Umorganisation des Zeitplans›», stellt sie klar. «Für diejenigen, die leiden – und das sind viele. Wir reden hier über die Menstruation, das ist keine Krankheit.» Am Mittwoch will sie die Debatte in der Chamber eröffnen und das Tabu beenden, was sie bereits als «kleinen Sieg» sehe.

(mc/L'essentiel)