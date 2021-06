Für 250 Euro kann jeder lernen, Leben zu retten

Die Bilder des dänischen Fußball-Stars Christian Eriksen, der bei der EM vor wenigen Tagen einen Herzinfarkt auf dem Platz erlitt, haben die Runde gemacht. Nur profitiert eben nicht jeder von einer derart schnellen medizinischen Versorgung wie der 29-jährige Profifußballer. Nicht jeder weiß, was zu tun ist, wenn plötzlich aus dem nahen Umfeld zusammenbricht, ein Nachbar oder ein Kollege.

«Jeder kann in eine Situation kommen, in der er Hilfe leisten muss», sagt Vincent Ruck-Hechenberger, Sprecher des Luxemburger Roten Kreuzes. Sich dessen bewusst zu sein, ist bereits ein großer Schritt. Das Beherrschen von Erste-Hilfe-Techniken, einschließlich der Herzdruckmassage, «kann den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen». Zeit ist in solchen Fällen ein wichtiger Faktor. «Ein Sauerstoffmangel durch Herzstillstand kann nach drei Minuten zu Hirnschäden führen. Jede Minute ohne Sauerstoff bedeutet den Verlust von etwa zehn Prozent der Gehirnfunktion», erklärt Ruck-Hechenberger.

Ein fünfjähriger Lehrgang

Glücklicherweise haben die Behörden nicht auf Eriksens Unfall gewartet, um das Bewusstsein zu schärfen. Das Rote Kreuz in Luxemburg teilt indes mit, dass seit dem Vorfall bei der EM nur eine einzige Anfrage für eine Schulung verzeichnet wurde. Kein Grund zur Eile also, wie es vor allem in Frankreich der Fall gewesen sein mag, wo die Schulungsorganisationen laut Le Parisien ihre Aktivität im Juni um 30 Prozent gesteigert haben. Aber ganz allgemein ist im Großherzogtum «die Nachfrage nach Erste-Hilfe-Ausbildung schon seit einiger Zeit gestiegen».

Ob in luxemburgischer, deutscher, französischer und englischer Sprache: Das Rote Kreuz bietet Gruppenkurse in Bartringen und Hosingen an. Die Kosten belaufen sich auf 250 Euro pro Person. Auch Unternehmen können sich beteiligen und ihre Mitarbeiter «für ein Budget von 1750 Euro» schulen lassen. Die Schulung dauert 16 Stunden, verteilt auf Theorie und Praxis, und ist fünf Jahre lang gültig.

Das schnelle Eingreifen muss auch mit dem Einsatz eines Defibrillators verbunden sein. «Wenn Defibrillatoren in der Nähe sind, bieten sie 40 Prozent mehr Überlebenschancen»,erklärt Vincent Ruck-Hechenberger.

