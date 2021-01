Junge Menschen und die «Magie» einer alten Technik

Im Merl-Park in Luxemburg stehen derzeit überlebensgroße Schwarz-Weiß-Porträts der Fotografin Séverine Peiffer, die die Spaziergänger in ihren Bann ziehen sollen. Auf den Fotos sind Schüler des nahe gelegenen Lycée Aline-Mayrisch zu sehen. Die Schule ist die dritte, deren Schüler an der Ausstellung «Transitions» teilnehmen.

Der Prozess, «um diesen jungen Menschen zu zeigen, dass wir uns um sie kümmern und ihnen erlauben, ihre Ängste und Hoffnungen auszudrücken, angesichts einer manchmal destabilisierenden Welt und einer ungewissen Zukunft», erklärt die Fotografin. Jenseits der Klischees «müssen wir uns über ihren psychologischen Zustand Gedanken machen», sagt sie und fügt hinzu: «Wir setzen sie unter Leistungsdruck, aber wir müssen auch in der Lage sein, zu fragen: ‹Geht es dir gut?›».

Für das Projekt hat Peiffer die Schülerinnen und Schüler in die Technik der Nasskollodiumfotografie – ein Verfahren aus dem 19. Jahrhundert – eingeführt. Die jungen Leute seien «von der Magie des Prozesses angetan» gewesen, sagt sie. Die Belichtungszeit von zwölf Sekunden im Vergleich zu 1/125 Sekunde (bei einem Smartphone) lässt dem Model mehr Raum, seine innere Welt zu zeigen. Die Ausstellung dauert bis April – mit weiteren Projekten. Am Mittwoch, bei der Eröffnung, sollen die jungen Leute ihre Gefühle über die Corona-Pandemie ausdrücken.

(Séverine Goffin/L'essentiel)