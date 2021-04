Die Sonne treibt Luxemburger in die Parks

Nach einem langen, dunklen Winter ist die Sonne wieder ins Großherzogtum eingekehrt. Bei fast schon sommerlichen 24 Grad konnten die Menschen am Mittwoch auf der Kinnekswiss ordentlich Vitamin D tanken. Die Fußballspiele, tanzende Gruppen, aus Lautsprechern dröhnende Musik und Picknicks unter Freunden erinnerten an die Zeit vor Corona. Das während nur ein paar Hundert Meter weiter die Bars und Restaurants immer noch ihre Türen geschlossen haben.

Lena und Zoé, die ebenfalls mit zwei Freundinnen unterwegs waren, haben uns erzählt, wie sie über das Treiben im Park und die illegalen Partys vom Wochenende denken. «Wir gehen alle in dieselbe Klasse, daher sind wir uns eh ziemlich nahe. Kritisch wird es in meinen Augen, wenn sieben oder acht Personen beisammen sind, die sich nicht kennen», erklärt Lena. «Wir sind hier, um uns zu sonnen, nicht um Party zu machen, und haben auch unsere Masken auf, für den Fall, dass wir uns noch mehr Menschen nähern. Es ist zur Routine geworden. Wir sind uns bewusst, dass es noch länger anhalten wird, wenn wir uns nicht an die Regeln halten.»

«Ich habe persönlich das Gefühl, dass die Regierung einen Plan verfolgt und nicht alles ändern wird, nur weil ein paar Leute sich nicht an die Regeln halten», sagte Lena weiter. Die Partys empfindet sie als nicht sonderlich klug, vor allem, weil sie so auffällig abgehalten wurden. «Solche Feten finden auch im Norden des Landes statt. Die jungen Leute haben die Nase voll, das ist klar. Es ist aber auch ein bisschen zu einfach, nur Jugendliche zu kritisieren, andere Altersgruppen missachten die Regeln auch...»

(fl/L'essentiel)